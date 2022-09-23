Українська авіація завдала 13 ударів по ворогу

Протягом минулого дня по українських позиціях та населених пунктах вздовж лінії фронту і глибше, в тилу, нанесено п’ять авіаційних і один ракетний удар.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

З реактивної системи залпового вогню “Смерч” обстріляно прибережну смугу Куцурубської територіальної громади. Без людських втрат.

У відповідь авіацією нанесено 13 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 дронів-камікадзе, скерованих ворогом по українських позиціях.

Нагадаємо, на думку Марка Фейгіна, зараз Кадиров та Пригожин зберуть ще разом 15 тисяч – і ось це буде останній резерв. Ядерна зброя – останній варіант для Путіна у війні з Україною. Перед цим може бути загальна мобілізація.

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