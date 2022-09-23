Українці знищили 18 російських військових та танки

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Йдеться про ураження пунктів управління в Бериславі та Новій Каховці, осередків ворожих сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, складу з боєприпасами – в Бериславському. Намагання ворога з настанням темряви спрямувати колонну військової техніки по Каховському мосту зупинено контрольним вогневим ураженням. Результати дорозвідуються.

Наразі підтверджені втрати ворога складають 18 росіян, великокаліберної гаубиці «Мста-Б» та «Мста-С», танки та одиниці іншої автобронетехніки.

Підтверджено результативне ураження напередодні понтонної переправи в районі Львового.

Раніше військовий експерт і політолог Дмитро Снєгирьов розповів, чи застосує Росія ядерну зброю.

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