Астрологічний прогноз на 23 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успішними виявляться ті професійні питання, на вирішення яких вдасться поглянути під новим – незвичним – кутом зору.

Символ дня: скіпетр, жезл.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір дня: індиго, синій.

Щасливі камені дня: рожевий та малиновий кварц, фіолетовий прозорий аметист.

За яку частину тіла відповідає: ноги від колін і нижче.

Хвороби дня: ймовірні проблеми з лімфою та кров'ю, тому останню краще не здавати. Необхідно знизити фізичну активність — вона загрожує травмами, але зовсім від руху відмовлятися не варто, просто потрібно вибрати спокійніші види спорту.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими – як правило, вони підказують, у який бік рухатися далі життєвим шляхом.

Афоризм дня: "Людина не зможе відкрити нові океани, поки не набереться сміливості втратити з поля зору берег" (Андре Жид).

Геометричні фігури дня: трикутник.

Ангел-охоронець дня: Гасар – допомагає вийти із найскладніших життєвих ситуацій.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали та обряди, що використовують магічну силу води.

Табу дня: необхідно побоюватися переохолодження – протягів та холодної води.

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