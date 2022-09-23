Астрологический прогноз на 23 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успешными окажутся только те профессиональные вопросы, на решение которых удастся взглянуть под новым – непривычным – углом зрения.

Символ дня: скипетр, жезл.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий, индиго.

Счастливые камни дня: розовый и малиновый кварц, лиловый прозрачный аметист.

За какую часть тела отвечает: ноги от колен и ниже.

Болезни дня: вероятны проблемы с лимфой и кровью, поэтому последнюю лучше не сдавать. Необходимо снизить физическую активность – она чревата травмами, но совсем от движения отказываться не стоит, просто нужно выбрать более спокойные виды спорта.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими – как правило, они подсказывают, в какую сторону двигаться дальше на жизненном пути.

Афоризм дня: "Человек не сможет открыть новые океаны, пока не наберется смелости потерять из виду берег" (Андре Жид).

Геометрическая фигура дня: треугольник.

Ангел-хранитель дня: Гасар – помогает выйти из самых сложных житейских ситуаций.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие магическую силу воды.

Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения – сквозняков и холодной воды.

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