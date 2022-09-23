Астрологический прогноз на 23 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успешными окажутся только те профессиональные вопросы, на решение которых удастся взглянуть под новым – непривычным – углом зрения.
Символ дня: скипетр, жезл.
Стихия дня: Огонь.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, индиго.
Счастливые камни дня: розовый и малиновый кварц, лиловый прозрачный аметист.
За какую часть тела отвечает: ноги от колен и ниже.
Болезни дня: вероятны проблемы с лимфой и кровью, поэтому последнюю лучше не сдавать. Необходимо снизить физическую активность – она чревата травмами, но совсем от движения отказываться не стоит, просто нужно выбрать более спокойные виды спорта.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими – как правило, они подсказывают, в какую сторону двигаться дальше на жизненном пути.
Афоризм дня: "Человек не сможет открыть новые океаны, пока не наберется смелости потерять из виду берег" (Андре Жид).
Геометрическая фигура дня: треугольник.
Ангел-хранитель дня: Гасар – помогает выйти из самых сложных житейских ситуаций.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие магическую силу воды.
Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения – сквозняков и холодной воды.
Читайте также:
- Чарльз III – король-садовод: астролог рассказал, каким будет правление преемника Елизаветы II
- Осеннее равноденствие 23 сентября 2022-го: что нас ждет в это время
- Ретроградный Меркурий 10 сентября - 2 октября 2022: что нас ждет в это время
- Какой королевой будет Камилла: астролог дал прогноз