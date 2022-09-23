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Астрологический прогноз на 23 сентября

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Астрологический прогноз на 23 сентября

Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: успешными окажутся только те профессиональные вопросы, на решение которых удастся взглянуть под новым – непривычным – углом зрения. 

Символ дня: скипетр, жезл. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: синий, индиго. 

Счастливые камни дня: розовый и малиновый кварц, лиловый прозрачный аметист.

За какую часть тела отвечает: ноги от колен и ниже.

Болезни дня: вероятны проблемы с лимфой и кровью, поэтому последнюю лучше не сдавать. Необходимо снизить физическую активность – она чревата травмами, но совсем от движения отказываться не стоит, просто нужно выбрать более спокойные виды спорта.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими – как правило, они подсказывают, в какую сторону двигаться дальше на жизненном пути. 

Афоризм дня: "Человек не сможет открыть новые океаны, пока не наберется смелости потерять из виду берег" (Андре Жид). 

Геометрическая фигура дня: треугольник. 

Ангел-хранитель дня: Гасар – помогает выйти из самых сложных житейских ситуаций. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие магическую силу воды. 

Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения – сквозняков и холодной воды. 

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