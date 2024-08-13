Українські школярі вчитимуться керувати дронами: МОН оновило програму для старшокласників

Оновлення "Захисту України" здійснювалося комплексно: з урахуванням сучасних викликів та потреб у сфері національної безпеки, з огляду на досвід та рекомендації провідних експертів, громадських організацій та освітян.

Міносвіти затвердило оновлену програму "Захист України" для старшокласників. Тепер учні 10-11 класів вчитимуться керувати дронами, а ще формувати навички з OSINТ і психологічної стійкості. Програма має єдиний зміст для всіх учнів, незалежно від статі.

Про це йдеться у повідомленні МОН.

Шкільна програма спрямована як на формування патріотичної свідомості та системи цінностей, так і на розвиток практичних навичок для збереження життя.

"Її особливість — єдиний зміст для всіх учнів і учениць, незалежно від статі, що забезпечує рівні можливості в набутті важливих навичок", — кажуть освітяни.

Що вивчатимуть в оновленому "Захисті України"

Програма для учнів 10-х класів

Зміст присвячено питанням національної безпеки та оборони України, ознайомленню з основами управління та планування, озброєнню та військовій техніці, стрілецькій підготовці, орієнтуванню на місцевості, інженерній фортифікації, домедичній допомозі.

Програма для учнів 11-х класів

Більше уваги приділятимуть військовим технологіям, інформаційній війні, домедичній допомозі, захисту цивільного населення в кризових умовах та плануванню майбутнього.

Із програмою можна ознайомитися за покликанням.

"Передусім курс орієнтовано на практичне застосування знань. Навчання відбуватиметься протягом дня, замість окремих уроків щотижня, для глибшого занурення в матеріал та ефективнішого відпрацювання практичних навичок", — йдеться у повідомленні МОН.

Для цього створюються осередки із сучасним обладнанням — комп'ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування правил домедичної допомоги. На закупівлю обладнання передбачено субвенцію в розмірі 1,64 млрд грн.

Особливу увагу надаватимуть підготовці вчителів

Уже понад 90 тренерів пройшли спеціальне навчання та готові передавати знання вчителям із регіонів, підвищуючи їхню кваліфікацію, зазначили у МОН. Це дасть змогу ефективно викладати за новою програмою та застосовувати сучасні педагогічні підходи.

Затвердження модельної навчальної програми "Захист України" є важливим кроком до актуалізації предмета загалом. Оскільки важливо готувати учнів до викликів сучасного світу, допомагати собі та іншим, а також бути активними громадянами своєї країни.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський анонсував нові програми підтримки молоді. Від вересня 2024 року запроваджується програма підтримки абітурієнтів, а також запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років.