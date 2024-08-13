Украинские школьники будут учиться управлять дронами: МОН обновило программу для старшеклассников

Обновление "Защиты Украины" осуществлялось комплексно: с учетом современных вызовов и потребностей в сфере национальной безопасности, учитывая опыт и рекомендации ведущих экспертов, общественных организаций и педагогов.

Минобразования утвердило обновленную программу "Защита Украины" для старшеклассников. Теперь учащиеся 10-11 классов будут учиться управлять дронами, а еще формировать навыки по OSINТ и психологической устойчивости. Программа имеет единое содержание для всех учащихся, независимо от пола.

Об этом говорится в сообщении МОН.

Школьная программа направлена как на формирование патриотического сознания и системы ценностей, так и развитие практических навыков для сохранения жизни.

"Ее особенность — единственное содержание для всех учеников и учениц, независимо от пола, что обеспечивает равные возможности в приобретении важных навыков", — говорят педагоги.

Что будут изучать в обновленной "Защите Украины"

Программа для учащихся 10-х классов

Содержание посвящено вопросам национальной безопасности и обороны Украины, ознакомлению с основами управления и планирования, вооружению и военной технике, стрелковой подготовке, ориентированию на местности, инженерной фортификации, медицинской помощи.

Программа для учащихся 11-х классов

Больше внимания будут уделяться военным технологиям, информационной войне, медицинской помощи, защите гражданского населения в кризисных условиях и планированию будущего.

С программой можно ознакомиться по призванию.

"Прежде всего, курс ориентирован на практическое применение знаний. Обучение будет проходить в течение дня, вместо отдельных уроков еженедельно, для более глубокого погружения в материал и более эффективной отработки практических навыков", — говорится в сообщении МОН.

Для этого создаются ячейки с современным оборудованием — компьютерными симуляторами управления дронами, интерактивными стрелковыми тренажерами и инструментами для овладения правил медицинской помощи. На закупку оборудования предусмотрена субвенция в размере 1,64 млрд. грн.

Особое внимание будет уделено подготовке учителей

Уже более 90 тренеров прошли специальную учебу и готовы передавать знания учителям из регионов, повышая их квалификацию, отметили в МОН. Это позволит эффективно преподавать новую программу и применять современные педагогические подходы.

Утверждение модельной учебной программы "Защита Украины" является важным шагом к актуализации предмета в целом. Поскольку важно готовить учащихся к вызовам современного мира, помогать себе и другим, а также быть активными гражданами своей страны.

Напомним, накануне президент Зеленский анонсировал новые программы поддержки молодежи. С сентября 2024 г. вводится программа поддержки абитуриентов, а также заработает новая программа грантов на собственное дело для украинцев и украинок в возрасте до 25 лет.