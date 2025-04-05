Українські студенти вийшли у фінал світового турніру з міжнародного права

Команда студентів-правників Києво-Могилянської Академії / © ТСН

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Вперше за всю історію участі у світовому раунді змагань з міжнародного права Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition українська команда студентів-правників з Національного-університету «Києво-Могилянська Академія» вийшла в фінал.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Світовий раунд 2025 року White & Case Jessup International пройшов з 29 березня по 5 квітня 2025 року у Вашингтоні. В ньому брало участь близько 160 команд, а фіналістами стали команди України та Сінгапуру.

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У фінальному змаганні з командою Сінгапуру українська команда виступить у такому складі: Богдана Ярута, Анастасія Шашкевич, Влад Левчук, Влад Михальченко. Тренери — Марія Столбова, Максим Дворовий, Кетеван Бежанішвілі (Грузія).

Троє з учасників і одна тренерка у 2024 році виграли Telders International Law Moot Court Competition — найпрестижніший конкурс європейських судових дебатів з міжнародного публічного права, які проводяться Лейденським університетом у Гаазі, Нідерланди.

Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition — це найбільший у світі конкурс судових дебатів, в якому беруть участь представники близько 700 правничих шкіл зі 100 країн та юрисдикцій.

Змагання є моделюванням вигаданого спору між країнами в Міжнародному суді ООН, судовому органі Організації Об’єднаних Націй.

Від кожної школи може брати участь одна команда. Команди готують усні та письмові промови, аргументуючи позицію заявника та відповідача у справі.

Українські вищі навчальні заклади регулярно беруть участь у цих змаганнях.