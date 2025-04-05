Украинские студенты вышли в финал мирового турнира по международному праву

Команда студентов-юристов Киево-Могилянской Академии / © ТСН

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Впервые за всю историю участия в мировом раунде соревнований по международному праву Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition украинская команда студентов-юристов из Национального университета «Киево-Могилянская Академия» вышла в финал.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Мировой раунд 2025 года White & Case Jessup International прошел с 29 марта по 5 апреля 2025 года в Вашингтоне. В нем участвовало около 160 команд, а финалистами стали команды Украины и Сингапура.

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В финальном соревновании с командой Сингапура украинская команда выступит в составе: Богдана Ярута, Анастасия Шашкевич, Влад Левчук, Влад Михальченко. Тренеры — Мария Столбова, Максим Дворовой, Кетеван Бежанишвили (Грузия).

Трое из участников и одна тренер в 2024 году выиграли Telders International Law Moot Court Competition — самый престижный конкурс европейских судебных дебатов по международному публичному праву, проводимых Лейденским университетом в Гааге, Нидерланды.

Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition — крупнейший в мире конкурс судебных дебатов, в котором принимают участие представители около 700 юридических школ из 100 стран и юрисдикций.

Соревнование представляет собой моделирование вымышленного спора между странами в Международном суде ООН, судебном органе Организации Объединенных Наций.

От каждой школы может участвовать одна команда. Команды готовят устные и письменные речи, аргументируя позицию заявителя и ответчика по делу.

Украинские высшие учебные заведения регулярно принимают участие в этих соревнованиях.