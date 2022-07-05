Українські військові блискавично знищили бронетехніку окупантів на одному з напрямків боїв: відео

Українські військові блискавично знищили бронетехніку окупантів на одному з напрямків боїв: відео

Окупанти зазнали втрати.

Українські військові на одному з напрямків ведення бойових дій під час розвідки виявили підрозділ броньованої техніки противника. Після чого житомирські десантники вдарили і знищили його.

Про це сьогодні, 5 липня, повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

"Артилерія 95-ї бригади ДШВ блискавично знищила бронетехніку російських окупантів. В результаті точних блискавичних ударів артилерії житомирських десантників час перебування в Україні чергових російських загарбників закінчився назавжди", - йдеться у повідомленні.

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