Українських водіїв можуть штрафувати на 34 тисячі: за що каратимуть

В Україні планують ввести нові штрафи для водіїв, які використовують транспортні засоби, що створюють надмірний шум. Відповідно до законопроєкту №9564, за порушення шумових норм водіям загрожують значні штрафи, які можуть досягати 34 000 гривень.

Проєкт закону №9564 вже був представлений на розгляд Уряду. Документ увійшов до порядку денного парламенту на початку лютого, тож депутати можуть розглянути його в будь-який момент.

У пояснювальній записці до проєкту закону вказано на необхідність введення штрафів через те, що окремі автомобілісти оснащують свої авто обладнанням, яке призводять до різкого підвищення рівня шуму від двигуна. А це, своєю чергою, порушує спокій та тишу мешканців і викликає обурення суспільства.

Ситуацію погіршує той факт, що під час дії воєнного стану подібні шуми можуть бути сприйняті як звуки ворожих дронів. Це може створити помилкове враження про авіаційну та ракетну загрозу, відволікаючи увагу Збройних сил та правоохоронних органів.

Який розмір штрафу хочуть встановити для українців

Згідно з відповідною законодавчою ініціативою, особи, які порушують норми щодо рівня шуму, можуть зіткнутися зі штрафними санкціями та втратою права кермування автомобілем. Зокрема:

за перший випадок порушення пропонується штраф у розмірі 17 000 гривень;

у разі повторного порушення штраф збільшуватиметься до 34 000 гривень, а також можливе позбавлення права кермування ТЗ на термін від 3 до 6 місяців.

Проте існує ймовірність уникнути втрати водійських прав навіть при повторному порушенні, оскільки законопроєкт передбачає можливість обмежитися лише сплатою штрафу.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва п’яний водій автомобіля Toyota на швидкості в'їхав у клумбу. Момент ДТП зафіксували камери відеоспостереження.

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