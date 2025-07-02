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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Український військовий знайшов рештки мамонта в окопі: фото

Знахідку військового передали у Здолбунівський краєзнавчий музей.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Зуб мамонта

Зуб мамонта, знайдений в окопі українським бійцем / © Рівненська обласна державна адміністрація

Під час облаштування позиції біля білоруського кордону у Рівненській області український військовий натрапив на рештки мамонта.

Про це повідомили в Рівненській ОВА.

За словами бійця, в окопі він помітив ділянку ґрунту з незвичним кольором і текстурою. Тоді почав акуратно чистити знахідку від землі.

«Спочатку подумав, що це камінь. Але рельєф і форма свідчили, що це щось набагато давніше», — розповів Сергій, який захищає Україну ще від 2014 року.

Про знахідку він повідомив управління у справах ветеранів Рівненської ОВА, після чого нею зацікавилися фахівці Здолбунівського краєзнавчого музею.

Директор музею Олександр Чижевський зазначив, що український військовий знайшов зуби мамонта — ці тварини жили на території Волині понад 12 тисяч років тому.

Знайдений зуб мамонта у музеї / © Рівненська обласна державна адміністрація

Знайдений зуб мамонта у музеї / © Рівненська обласна державна адміністрація

«Знахідка має не лише історичну, а й символічну цінність. Це не просто палеонтологічний артефакт, це історія війни: захисник копає окоп — і натрапляє на частину доісторичної доби», — сказав він.

Військовий Сергій, який натрапив на рештки мамонта, брав участь в АТО, а повномасштабне вторгнення застало його на Сумщині. Згодом частину, в якій він служив, передислокували на північ Рівненщини.

Нагадаємо, раніше під час будівництва фортифікаційних споруд на півдні України військовий знайшов ритуальну корінфську амфору.

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