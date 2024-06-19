Рейси - зі Львові і з Києва.

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Одеси з Києва та Львова. Додаткові рейси заплановані на вихідні.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, зо "УЗ" реагує на підвищення попиту пасажирів впродовж літнього сезону на окремі дати. Саме тому і призначає додаткові поїзди.

Зокрема, кількість рейсів до Одеси з Києва збільшать на ці вихідні - 22 та 23 червня, а зі Львова - на неділю, 30 червня.

Поїзд №115 Київ - Одеса відправлятиметься зі столиці о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22. У зворотному напрямку - з Одеси - поїзд відправлятиметься в ті ж дати - 10:14. До Києва він прибуде о 19:48.

Поїзд №168/167 Львів - Одеса вирушить у рейс 30 червня. Він відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19. Відправлення з Одеси також у неділю - о 08:03. У Львові він буде вже о 18:40.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінила графіки руху приміських електричок по всій Україні. Протягом червня буде скориговано графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Деякі поїзди тимчасово не курсуватимуть, а деякі змінять періодичність або матимуть обмежений маршрут.

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