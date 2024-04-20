"Укрзалізниця" в тестовому режимі повертає до Одеси поїзд Інтерсіті+

Квитки на Одесу вже у застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та касах вокзалів.
Акціонерне товариство "Укрзалізниця" в тестовому режимі повертає до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті+.
Про це АТ "Укрзалізниця" повідомляє у Telegram.
Поїзд №761/762 Київ-Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:50.
"Крім цього, на великодній вікенд збільшуємо пропозицію місць із Києва до Львова, адже замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Skoda. Також будуть призначені додаткові рейси поїзда №777 Київ-Львів на 4 та 5 травня", – зазначили в Укрзалізниці.
Квитки на Одесу вже у є застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та касах вокзалів. Додаткові квитки до Львова з'являтимуться поступово протягом найближчих днів.
Нагадаэмо, раныше "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяг Чоп – Будапешт – Відень.
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