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"Укрзалізниця" в тестовому режимі повертає до Одеси поїзд Інтерсіті+

"Укрзалізниця" в тестовому режимі повертає до Одеси поїзд Інтерсіті+

До Одеси повертають швидкісний поїзд Інтерсіті+ / Фото: Укрзалізниця

Квитки на Одесу вже у застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та касах вокзалів.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" в тестовому режимі повертає до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті+.

Про це АТ "Укрзалізниця" повідомляє у Telegram.

Поїзд №761/762 Київ-Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:50.

"Крім цього, на великодній вікенд збільшуємо пропозицію місць із Києва до Львова, адже замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Skoda. Також будуть призначені додаткові рейси поїзда №777 Київ-Львів на 4 та 5 травня", – зазначили в Укрзалізниці.

Квитки на Одесу вже у є застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та касах вокзалів. Додаткові квитки до Львова з'являтимуться поступово протягом найближчих днів.

Нагадаэмо, раныше "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяг Чоп – Будапешт – Відень.

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