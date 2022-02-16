Уряд призначив нового очільника ДСНС України: хто ним став

Рішення про призначення нового керівника ДСНС ухвалили 16 лютого.

Кабінет міністрів призначив Сергія Крука головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До цього він тимчасово виконував обов'язки очільника ДСНС.

Відповідне рішення урядовці ухвалили під час засідання Кабміну у середу, 16 лютого, повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Крука Сергія Івановича Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - написав тарс Мельничук.

Відомо, що раніше новопризначений голова ДСНС України був керівником цього відомства у Рівненській області. До цього обов'язки голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій від травня 2015 року обіймав Микола Чечоткін. 10 листопада уряд ухвалив рішення про його звільнення з посади.

Окрім цього, на засідання розглянули інші кадрові питання. Василя Малюка призначили заступником Міністра внутрішніх справ України. Водночас Владиславу Магалецьку звільнили з посади Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Тимчасово поклали виконання обов’язків голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на Анатолія Вовнюка.

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