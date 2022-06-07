Уряд України розробляє грантову програму для підтримки малого і середнього бізнесу

Уряд України розробляє грантову програму для підтримки малого і середнього бізнесу

На доручення президента України уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу.

Уряд планує "розігріти" економіку України грантовою підтримкою малих і середніх підприємців та виробників.

Про це сьогодні, 7 чернвя, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму каналі в Telegram.

"Завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців та виробників розраховуємо "розігріти" економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію. Основні принципи такої програми обговорили на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва ", - написав він.

Шмигаль зазначив, що вже дав завдання міністерствам негайно опрацювати пропозиції програми та подати на розгляд уряду.

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