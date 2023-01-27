У відпустку за кордон - зась: уряд заборонив чиновникам покидати Україну під час війни

Один із останніх скандалів, пов'язаний із виїздом чиновників за кордон - це візит нардепа Миколи Тищенка до Таїланду.

Уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Відтепер посадовці можуть перетинати кордон лише на підставі службового відрядження.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми — можна. Кататися на відпочинок — ні. На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей", - наголосив очільник уряду.

Шмигаль підкреслив, було рішення РНБО, був відповідний указ урезидента України і тепер є відповідна постанова Кабінету Міністрів. Тож відтепер чиновники без поважної причини не зможуть покинути Україну.

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко потрапив у гучний скандал, бо у розпал війни поїхавши до Таїланду начебто на "зустріч з українською громадою". Депутата виключили з парламентської фракції "Слуга народу", позбавивши посади заступника голови фракції. Втім, до позбавлення депутатського мандату справа не дійшла.

Ще один скандал трапився із колишнім уже заступником генерального прокурора Олексієм Симоненко. Він 'з'їздив у 10-денну відпустку до Іспанії, попри пряму заборону президента Володимира Зеленського. Після цього його звільнили.

Новини України: Микола Тищенко намагався силою стягнути з трибуни Гео Лероса

Читайте також: