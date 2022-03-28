В 13 областях України для школярів організували дистанційне навчання

Діти-переселенці мають можливість долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання.

В Україні розпочався третій тиждень навчання в умовах воєнного стану. В 13 областях для школярів організували освітній процес за дистанційною формою навчання.

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Про це сьогодні, 28 березня, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в Telegram.

Він зазначив, що у чотирьох областях частково в школах тривають канікули або дистанційний процес.



У п'яти областях частково - дистанційний процес, канікули або заняття призупинено.



У двох областях, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес призупинено. Щодо ще однієї області, то інформація відсутня через активні бойові дії в регіоні.

"Для дистанційного навчання здобувачі освіти та вчителі можуть використовувати національну електронну платформу "Всеукраїнська школа онлайн", а також навчатися у приватних школах, які надали безкоштовний доступ до навчання на своїх платформах", - зазначив міністр.

Також він нагадав, що створено Всеукраїнський онлайн розклад, відбувається трансляція відеоуроків для школярів 5-11 класів на телеканалах ПЛЮСПЛЮС, "Піксель" та "Суспільне", а також на платформах онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video, sweet. tv та Volia tv.

"Нагадаю: діти, які тимчасово внутрішньо переміщені, мають можливість долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання. За тиждень кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, зросла і сягає майже 51 тисячу учнів", - підсумував Шкарлет.

Нагадаємо, окупанти в Україні пошкодили понад 730 навчальних закладів.