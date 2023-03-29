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В ДБР прокоментували обставини загибелі чотирьох військових на Чернігівщині

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В ДБР прокоментували обставини загибелі чотирьох військових на Чернігівщині

Фото: Associated Press

Державне бюро розслідувань продовжує розбиратися в обставинах загибелі 18 березня чотирьох військових в навчальному центрі “Десна” на Чернігівщині.

ДБР продовжує розбиратися в обставинах загибелі чотирьох військових в 169 навчальному центрі “Десна” на Чернігівщині.

Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

"Розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю триває. Наразі та інформація, яка дозволена до оприлюднення, звучить таким чином: слідчим вся інформація відома. Це був артилерійський снаряд", - зазначила Сапьян.

Вона також додала, що зараз тривають експертизи і досудове розслідування.

"Подібні кримінальні провадження щодо наших військових люблять тишу", - підкреслила радниця ДБР.

Нагадаємо, що 18 березня у навчальному центрі “Десна” здетонував снаряд під час штатних стрільб. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Тривають перевірки.

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Дата публікації
Перегляди
690
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