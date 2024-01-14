В ДПСУ прокоментували тимчасове блокування кордону з Румунією

У суботу, 13 січня, румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне". Проте блокада тривала недовго. Вже того ж дня ввечері пункт пропуску у Румунії в бік України було розблоковано.

Речник ДПСУ Андрій Демченко 14 січня в ефірі телемарафону прокоментував ситуацію на кордоні України.

Так, він розповів, що близько 14-15 години, 13 січня, румунські прикордонники повідомили про те, що на певній віддаленості від кордону, це близько 3 км, скупчилися представники аграрного сектору і унеможливлюють рух для вантажних транспортних засобів. Відбувалося блокування, яке тривало воно десь годин шість.

"Достеменно нам не повідомляли причини, коли розпочались такі дії. На щастя, вони тривали не так довго. На загальну кількість пропущених транспортних засобів за добу на цьому напрямку пункту пропуску "Порубне" в кількісному відношенні не змінилося. Рух на даний момент триває. Сподіваємося, що такі дії не поновляться", - розповів він.

Демченко також додав, що найбільш складна ситуація – на кордоні з Польщею, бо продовжується блокування трьох напрямків у пунктах пропуску "Ягодин", "Рава Руська", "Краківець".

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