В ГПСУ прокомментировали временную блокировку границы с Румынией

В субботу, 13 января, румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет" напротив украинского "Порубное". Однако блокада продолжалась недолго. В тот день вечером пункт пропуска в Румынии в сторону Украины был разблокирован.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко 14 января в эфире телемарафона прокомментировал ситуацию на границе Украины.

Так, он рассказал, что около 14-15 часов, 13 января, румынские пограничники сообщили о том, что на определенной удаленности от границы, это около 3 км, скопились представители аграрного сектора и делают невозможным движение для грузовых транспортных средств. Происходила блокировка, которая длилась около 6 часов.

"Точно нам не сообщали причины, когда начались такие действия. К счастью, они продолжались не так долго. На общее количество пропущенных транспортных средств за сутки на этом направлении пункта пропуска "Порубное" в количественном отношении не изменилось. Движение на данный момент продолжается. Надеемся, что такие действия не возобновятся", – рассказал он.

Демченко также добавил, что наиболее сложная ситуация — на границе с Польшей, поскольку продолжается блокирование трех направлений в пунктах пропуска "Ягодын", "Рава Русская", "Краковец".

Напомним, демограф рассказала, сколько людей выехало за границу с 24 февраля 2022 года и сколько сейчас живут в Украине.

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