Найпопулярніші серед українців фільми та серіали: проаналізовано запити Google

Рейтинги за 2022 рік очолили новий фільм про людину-павука та приквел до "Гри престолів".

Незважаючи ні на війну, ні на регулярні відключення світла, цього року українці дивилися фільми та серіали.

Рейтинги за 2022 рік очолили новий фільм про людину-павука та приквел до "Гри престолів".

Про це йдеться у річному рейтингу Google.

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Так, у категорії "Фільми" 2022 року українців найбільше зацікавив черговий фільм із всесвіту Marvel "Людина-павук: Додому шляху нема". Також у першій десятці комедія в стилі політичної сатири "Не дивіться вгору", детектив "Смерть на Нілі" та романтичний фільм "Пурпурові серця".

Серед телевізійних серіалів лідером став "Дім Дракона" – приквел до серіалу "Гра престолів". Крім того, українці цього року цікавилися підлітковою драмою "Ейфорія", турецьким серіалом "Почуй мене", новими сезонами серіалів "Мажор", "Гострі картузи" та "Дивні дива", а також лідером минулого року – "Гра в кальмара".

Повністю список запитів 2022 року, популярність яких найбільше зросла в Україні за рік, має такий вигляд (в категорії “Найпопулярніші запити” запити наведені мовою оригіналу):

Найпопулярніші запити: Карта повітряних тривог Новини України єДопомога Карта Украины Жириновский Арестович Путин Холостяк 2022 Байрактар Гостомель Пішли назавжди: Володимир Жириновський Руслана Писанка Юрій Шатунов Королева Єлизавета ІІ Леонід Кравчук Михайло Горбачов Борис Мойсеєв Кирило Стремоусов Леонід Куравльов Денис Кірєєв Покупка: Генератор Сіль Бронежилет Марка “русский корабль” Свічки Повербанк Інвертор 12в-220в Книги єДопомога Калій йодид Starlink Фільм: Людина-павук: Додому шляху нема Не дивіться вгору Смерть на Нілі Пурпурові серця Тор: Любов і грім Співай 2 Скажене весілля 3 Три богатирі і кінь на троні Дім Ґуччі Швидше кулі/Швидкісний поїзд Персона: Олексій Арестович Володимир Путін Віктор Медведчук Привид Києва Валерій Залужний Оксана Марченко Юрій Подоляка Борис Джонсон Віталій Кім Ненсі Пелосі Українська географія в Пошуку: Гостомель Буча Маріуполь Чорнобаївка Кременчук Балаклія Херсон Острів Зміїний Миколаїв Славутич Питання: “Що таке?”: Swift Ленд ліз Надзвичайний стан НАТО Воєнний стан Паляниця Байрактар Дефолт Загальна мобілізація Блекаут Серіал: Дім Дракона Ейфорія Почуй мене Мажор 4 сезон Гострі картузи 6 сезон Вигадана Анна І просто так … Гра в кальмара Пісочна людина Дивні дива 4 сезон



Таким був 2022 рік очима українських користувачів пошукової системи Google.

Нагадаємо, стало відомо, якою буде головна ялинка у Києві.

Які фільми подивитись родиною: "Олександр і лажовий день", "МакФарленд", "Прощавай, Крістофер Робін"

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