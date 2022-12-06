Найпопулярніші серед українців фільми та серіали: проаналізовано запити Google

Рейтинги за 2022 рік очолили новий фільм про людину-павука та приквел до "Гри престолів".
Незважаючи ні на війну, ні на регулярні відключення світла, цього року українці дивилися фільми та серіали.
Рейтинги за 2022 рік очолили новий фільм про людину-павука та приквел до "Гри престолів".
Про це йдеться у річному рейтингу Google.
Так, у категорії "Фільми" 2022 року українців найбільше зацікавив черговий фільм із всесвіту Marvel "Людина-павук: Додому шляху нема". Також у першій десятці комедія в стилі політичної сатири "Не дивіться вгору", детектив "Смерть на Нілі" та романтичний фільм "Пурпурові серця".
Серед телевізійних серіалів лідером став "Дім Дракона" – приквел до серіалу "Гра престолів". Крім того, українці цього року цікавилися підлітковою драмою "Ейфорія", турецьким серіалом "Почуй мене", новими сезонами серіалів "Мажор", "Гострі картузи" та "Дивні дива", а також лідером минулого року – "Гра в кальмара".
Повністю список запитів 2022 року, популярність яких найбільше зросла в Україні за рік, має такий вигляд (в категорії “Найпопулярніші запити” запити наведені мовою оригіналу):
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Найпопулярніші запити:
Пішли назавжди:
Покупка:
Фільм:
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Персона:
Українська географія в Пошуку:
Питання: “Що таке?”:
Серіал:
Таким був 2022 рік очима українських користувачів пошукової системи Google.
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