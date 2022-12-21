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В Одесі деяким споживачам відключать газопостачання: у чому причина

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Одесі деяким споживачам відключать газопостачання: у чому причина

Фото: Associated Press

Газу не буде від 9:00 до 18:00.

У середу, 21 грудня в Одесі деякі квартири тимчасово залишаться без газопостачання. Його відключать через ремонтні роботи на розподільному газопроводі середнього тиску.

Про це повідомили в АТ "Одесагаз".

Наголошується, що газопостачання не буде від 9:00 до 18:00. Відключення стосується адрес: 

  • 2-й пров. Черепанових 9, 12
  • вул. Зоопаркова 1, 8в,
  • вул. Академічна 1
  • вул. М. Говорова 3а, 8, 10/6
  • вул. Артилерійська 3, 4, 4а, 4в, 4/2,
  • Армійська 8г,8в, 8б, 11к1, 11к2
  • вул. Сегедська 13а
  • вул. Фонтанська дорога 3, 6, 6/1
  • вул. Краснова 3б
  • вул. Транспортна 3, 3/1, 5, 5а
  • вул. Люстдорфська дор. 5

Як повідомлялося, в Одеській області запроваджують графіки стабілізаційних відключень. Їх склали з урахуванням масованих обстрілів енергосистеми країни.

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Дата публікації
Перегляди
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