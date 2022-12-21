В Одесі деяким споживачам відключать газопостачання: у чому причина

Газу не буде від 9:00 до 18:00.

У середу, 21 грудня в Одесі деякі квартири тимчасово залишаться без газопостачання. Його відключать через ремонтні роботи на розподільному газопроводі середнього тиску.

Про це повідомили в АТ "Одесагаз".

Наголошується, що газопостачання не буде від 9:00 до 18:00. Відключення стосується адрес:

2-й пров. Черепанових 9, 12

вул. Зоопаркова 1, 8в,

вул. Академічна 1

вул. М. Говорова 3а, 8, 10/6

вул. Артилерійська 3, 4, 4а, 4в, 4/2,

Армійська 8г,8в, 8б, 11к1, 11к2

вул. Сегедська 13а

вул. Фонтанська дорога 3, 6, 6/1

вул. Краснова 3б

вул. Транспортна 3, 3/1, 5, 5а

вул. Люстдорфська дор. 5

Як повідомлялося, в Одеській області запроваджують графіки стабілізаційних відключень. Їх склали з урахуванням масованих обстрілів енергосистеми країни.

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