В Одесі деяким споживачам відключать газопостачання: у чому причина

Газу не буде від 9:00 до 18:00.
У середу, 21 грудня в Одесі деякі квартири тимчасово залишаться без газопостачання. Його відключать через ремонтні роботи на розподільному газопроводі середнього тиску.
Про це повідомили в АТ "Одесагаз".
Наголошується, що газопостачання не буде від 9:00 до 18:00. Відключення стосується адрес:
- 2-й пров. Черепанових 9, 12
- вул. Зоопаркова 1, 8в,
- вул. Академічна 1
- вул. М. Говорова 3а, 8, 10/6
- вул. Артилерійська 3, 4, 4а, 4в, 4/2,
- Армійська 8г,8в, 8б, 11к1, 11к2
- вул. Сегедська 13а
- вул. Фонтанська дорога 3, 6, 6/1
- вул. Краснова 3б
- вул. Транспортна 3, 3/1, 5, 5а
- вул. Люстдорфська дор. 5
Як повідомлялося, в Одеській області запроваджують графіки стабілізаційних відключень. Їх склали з урахуванням масованих обстрілів енергосистеми країни.
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