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В Одесі потяг наїхав на жінку: постраждала залишилася без ніг

В Одесі потяг наїхав на жінку: постраждала залишилася без ніг

соцмережі

В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

В Одесі на станції Слобідський потяг наїхав на жінку. Внаслідок чого постраждала втратила обидві ноги.

Про це пишуть користувачі соціальних мереж.

Як стало відомо, надзвичайна подія сталася на станції Слобідській на узвозі Мацієвському. Попередньо, там жінка, на вигляд якій близько 55 років, кинулася під потяг. Внаслідок чого їй відрізало дві ноги. 

На місці події потерпілій надали допомогу медики. Жінку госпіталізували до лікарні.

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