В одному з міст запроваджують графіки подавання води

У частині Конотопа Сумської області запровадили графіки подавання води. Причина обмежень - відключення світла.

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

За його словами, у мікрорайонах "Житломасив", "КВРЗ" та селі Підлипне водопостачання буде лише зранку та ввечері.

"У зв'язку з тим, що зараз фактично немає електропостачання у нашому місті, у двох мікрорайонах та у селі Підлипному зараз практично відсутнє водопостачання... Сьогодні у тестовому режимі, а завтра на постійній основі воду подають від 6:00 до 10:00 та від 16:00 до 22:00", - заявив він.

Воду будуть подавати за допомогою генераторів. За словами Семеніхіна, таке подавання води дорого коштує, а тому міська влада вирішила відмовитися від ремонту колекторів та водопроводу для забезпечення жителів водою у спеку.

Також у Конотопі працюватимуть всі "Пункти незламності", де містяни зможуть зарядити гаджети та скористатися інтернетом.

Як повідомлялося, "Укренерго" збільшило тривалість відключень світла 17 липня. Найбільший обсяг обмежень буде від 11:00 до 22:00.

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