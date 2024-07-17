Якому знаку Зодіаку пощастить 18 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – знаходяться на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімання нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку Зодіаку пощастить сьогодні – 18 липня?
У такі дні як цей у наше життя – хочемо ми того чи ні – повертається минуле. Як правило, метою його візиту є не приємні чи неприємні спогади, а робота над помилками, яку ми повинні провести. Найчастіше вона стосується особистих стосунків, але не останнє місце тут займають інші сфери нашого життя. У будь-якому випадку десь залишилася «зависла» ситуація, яку так чи інакше необхідно вирішити, або завершивши або продовживши її.
Риби
Риби можуть зіткнутися з давнім коханням, яке, незважаючи на всі свої старання, так і не змогли забути. Звичайно, як кажуть у таки випадках, з того часу багато води витекло, але існує ймовірність, що й та людина досі відчуває до них романтичні почуття. Схоже, доля дає їм ще один шанс знайти спільне особисте щастя – велика ймовірність того, що з цієї історії вийде щось путнє.
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