В Україні частково скасували графіки відключень

До 16:00 українці будуть зі світлом.

Сьогодні, 24 липня, до 16:00 скасували графіки відключень світла.

Про це повідомили у ДТЕК.

Зокрема, в Одеській області графіки скасовані до 18:00.

"За інформацією від "Укренерго" відключення світла до 16:00 не передбачаються", - йдеться у повідомленні.

Про зміни повідомлять додатково. Водночас українців просять економно споживати електроенергію.

Як повідомляв директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, на українців чекають дві зими з відключеннями світла. Країна житиме в умовах дефіциту електроенергії. Істотно вплинути на ситуація могло б повернення під контроль Запорізької АЕС в Енергодарі, окупованої ворогом.

Електроенергія з’явилася! Україна зменшить кількість стабілізаційний відключень світла

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