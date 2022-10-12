Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: терміново пройдіть до укриттів (мапа)

Дата публікації
Перегляди
819
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: терміново пройдіть до укриттів (мапа)

Фото: Getty Images

Більшість України - "червоні".

В Україні 12 оголошена масштабна повітряна тривога. 

Сирени лунають майже у всіх областях країни. 

Необхідно терміново пройти до укриттів!

Станом на 01:36 карта повітряних тривог України має такий вигляд:

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Україна нині перебуває в потенційній небезпеці. 

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

Читайте також:

Зеленський за 11 жовтня: наслідки ракетного терору, економія електрики, тиск на Росію

Зеленський за 11 жовтня: наслідки ракетного терору, економія електрики, тиск на Росію

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
819
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація