В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: терміново пройдіть до укриттів (мапа)

Більшість України - "червоні".
В Україні 12 оголошена масштабна повітряна тривога.
Сирени лунають майже у всіх областях країни.
Необхідно терміново пройти до укриттів!
Станом на 01:36 карта повітряних тривог України має такий вигляд:
Україна нині перебуває в потенційній небезпеці.
Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!
Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!
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