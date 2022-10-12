В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: терміново пройдіть до укриттів (мапа)

В Україні 12 оголошена масштабна повітряна тривога.

Сирени лунають майже у всіх областях країни.

Необхідно терміново пройти до укриттів!

Станом на 01:36 карта повітряних тривог України має такий вигляд:

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Україна нині перебуває в потенційній небезпеці.

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

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