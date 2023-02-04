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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

У Білорусі в повітря злетів винищувач.

Зранку у суботу, 4 лютого, в Україні було оголошено масштабну повтярну тривогу. Станом на 09:08 "почервоніли" усі регіони.

Про це стало відомо з мапи повітряних тривог.

"Тривога" розпочалася з Києва - о 09:05. Останніми почервоніли Сумська та Одеська області - о 09:08.

Мапа тривог станом на 09:08

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Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Слід зауважити, що 09:02 з білоруського аеродрому Мачулищі. у повітря піднявся російський винищувач МіГ-31К, повідомили у моніторинговій групі Беларускі Гаюн. До слова, це судно може нести гіперзвукові ракети "Кинжал".

Також о 08:36 з того ж летовища злетів літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У Росії.

Нагадаємо, 4 лютого розпочалася 346 доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська армія продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат. ЗСУ відбили низку атак. Зокрема, біля Кремінної та Бахмута.

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Дата публікації
Перегляди
6985
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