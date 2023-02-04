В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В Беларуси в воздух взлетел истребитель.

Утром в субботу, 4 февраля, в Украине была объявлена масштабная тревога. По состоянию на 09:08 "покраснели" все регионы.

Об этом стало известно с карты воздушных тревог.

"Тревога" началась с Киева — в 09:05. Последними покраснели Сумская и Одесская области – в 09:08.

Карта тревог по состоянию на 09:08

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Следует отметить, что 09:02 с белорусского аэродрома Мачулищи. в воздух поднялся российский истребитель МиГ-31К, сообщили в мониторинговой группе Белорусский Гаюн. К слову, это судно может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Также в 08:36 с того же аэропорта взлетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У России.

Напомним, 4 февраля начались 346 сутки российского широкомасштабного вторжения. Российская армия продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери. ВСУ отразили ряд атак. В частности, возле Кременной и Бахмута.

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