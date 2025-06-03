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В Україні оголошена повітряна тривога: що відомо
Ракетна небезпека по всій території України!
У вівторок, 3 червня, станом на 14:23 у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили України у соцмережах та поперердили про ракетну небезпеку.
«Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К! » — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, СБУ втретє вдарила по Кримському мосту. Агенти замінували опори мосту з підводного боку, на глибині. Потужність заряду сягала 1100 кг у тротиловому еквіваленті.