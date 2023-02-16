В Україні понад 150 тисяч осіб безробітних: у яких областях найбільше

Більшість вакансій, які є в служба зайнятості, для кваліфікованих робітників, які володіють певним інструментом праці.

В Україні офіційно зареєстровано 156 тисяч безробітних громадян. Найбільше серед них безробітних жінок - 71%.

Про це повідомила заступниця директора Департаменту реалізації політики зайнятості Олена Мельник в ефірі телемарафону.

За її даними, найбільше безробітних у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

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"На сьогоднішні в службі офіційно зареєстровані в статусі безробітного 156 тис. громадян. Найбільша кількість тих, хто звернулися і перебувають на обліку, це жінки – 71%. Щодо регіонального розподілу, найбільше звернень фіксується у Харківській та Запорізькій областях, за ними Дніпропетровська та Сумська", – сказала Мельник.

Вона додала, що зараз із 26 тисяч вакансій, якими володіє служба зайнятості, більшість – для кваліфікованих робітників, які володіють певним інструментом праці.

Також є пропозиції у сфері торгівлі та послуг і є значна кількість вакансій для тих, хто вміє обслуговувати та ремонтувати автомобілі або знаряддя праці.

Нагадаємо, в Україні безробітних залучатимуть до "Армії відновлення". Скільки платитимуть та якою буде робота, читайте тут.

Як повідомлялося, уряд спростив реєстрацію безробітних - стати на облік можна через "Дію".

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