В Україні посилять покарання за дрібні крадіжки: що зміниться

Згідно з новим законопроєктом, в Україні підвищено штрафи та інші санкції за дрібні крадіжки.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює адміністративні покарання за дрібні крадіжки.

Про це йде мова в законопроєкті №11068.

Дрібне викрадення майна, якщо вартість до 757 гривень, карається штрафом від 850 до 1700 гривень, громадськими роботами на 20-30 годин або адміністративним арештом до 5 діб.

Якщо вартість майна від 758 до 3028 гривень, штраф зростає до 1700-5100 гривень, громадські роботи можуть тривати 30-40 годин, а виправні роботи - до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку. Також можливий адміністративний арешт від 5 до 10 діб.

При повторних порушеннях протягом року штраф може бути від 8500 до 17000 гривень, громадські роботи - від 40 до 60 годин, виправні роботи - до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт від 10 до 15 діб.

Якщо особа тричі або більше разів протягом року була покарана за дрібне викрадення, штраф може становити від 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, або передбачений адміністративний арешт на 15 діб.

Нагадаємо, Верховна Рада розглядає законопроєкт № 9016, який пропонує штрафи від 510 до 850 гривень за небезпечне перевезення тварин.

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