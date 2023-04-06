В Україні ще одне місто хоче позбутись УПЦ МП: мер озвучив плани

Міський голова Рівного Олександр Третяк анонсував рішення, які допоможуть місту позбутись впливу УПЦ МП.

Про це він повідомив на своєму телеграм-каналі.

Третяк анонсував позачергове засідання сесії міської ради, на якому планують розірвати усі договори оренди землі із УПЦ МП. Він наголосив, що цю структуру потрібно заборонити в Україні через її тісні контакти з РПЦ, яка благословляє російських окупантів вбивати українців.

"В той час, коли наші хлопці гинуть на війні, коли росія щодня вбиває мирних та наших солдат, неприпустимо, щоб на території нашої громади функціонувала церква, яка пов'язана з антидержавницькою позицією. Впевнений, що дані рішення зменшать вплив країни-агресора на релігійну ситуацію в Україні, виб‘ють в окупанта підґрунтя для духовної і військової окупації", - написав мер Рівного.

Нагадаємо, напередодні схоже рішення ухвалила Хмельницька міська рада. Депутати позачерговій сесії припинили право користування земельною ділянкою всім релігійним організаціям в громаді, що належать до РПЦ/УПЦ Московського патріархату.

Також мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті більше нема храмів УПЦ МП. Один із 6 квітня демонтували, оскільки споруда була зведена незаконно.

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