В Украине еще один город хочет избавиться от УПЦ МП: мэр озвучил планы

Городской председатель Ровно Александр Третяк анонсировал решения, которые помогут городу избавиться от влияния УПЦ МП.

Об этом он сообщил на своем телеграмм-канале.

Третьяк анонсировал внеочередное заседание сессии городского совета, на котором планируется расторгнуть все договоры аренды земли с УПЦ МП. Он подчеркнул, что эту структуру нужно запретить в Украине из-за ее тесных контактов с РПЦ, которая благословляет российских оккупантов убивать украинцев.

"В то время, когда наши ребята погибают на войне, когда россия ежедневно убивает мирных и наших солдат, недопустимо, чтобы на территории нашей общины функционировала церковь, которая связана с антигосударственной позицией. Уверен, что данные решения снизят влияние страны-агрессора на религиозную ситуацию в Украине, выбьют у оккупанта основу для духовной и военной оккупации", — написал мэр Ровно.

Напомним, накануне подобное решение принял Хмельницкий городской совет. Депутаты внеочередной сессии прекратили право пользования земельным участком всем религиозным организациям в обществе, принадлежащим к РПЦ/УПЦ Московского патриархата.

Также мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе больше нет храмов УПЦ МП. Один из 6 апреля был демонтирован, поскольку сооружение было возведено незаконно.

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