В Днепре священник УПЦ МП развращал своих несовершеннолетних дочерей

Священник МП после смерти жены развратны в отношении двух дочерей в возрасте 13 и 15 лет.

В Днепре 47-летний священник одного из местных храмов УПЦ Московского патриархата в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении своих детей.

Об этом сообщают пресс-службы полиции и прокуратуры Днепропетровской области.

По словам правоохранителей, "святой отец" после смерти жены на протяжении длительного времени совершал развратные действия в отношении двух дочерей в возрасте 13 и 15 лет.

Девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил об этом в полицию.

Полицейские задержали священнослужителя. Психологи опросили детей в "кризисной комнате", информация о совершении развратных действий подтвердилась. Сейчас девочки находятся в больнице.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что в России задержали священника-педофила за развращение пятиклассника. Также в России 85-летнего игумена монастыря обвинили в педофилии. Преступление произошло 7 лет назад, однако жертвы заявили о нем только сейчас.

Напомним, что по информации СМИ, экс-секретаря Черновицкой епархии, который теперь "пошел на повышение" и стал главой Ивано-Франковской епархии УПЦ МП, сотрудники СБУ якобы застали вместе с раздетым парнем во время обысков в Черновицкой епархии. В Сети появилась информация, что юноше всего 17 лет.

Сам священнослужитель опровергал эту информацию и заявлял, что раздеться их заставили работники СБУ. Официально СБУ так и не подтвердила факт секс-скандала.