Фигуранта скандала с "голым хористом" рукоположили в епископа УПЦ МП

По информации СМИ, именно этого священника сотрудники СБУ более недели назад застали вместе с обнаженным юношей.

В воскресенье, 4 декабря, глава УПЦ МП митрополит Онуфрий рукоположил во епископы сканадального секретаря Черновицко-Буковинской епархии Никиту (Сторожука).

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Митрополит Онуфрий совершили архиерейскую хиротонию архимандрита Никиты (Сторожука) у епископа Ивано-Франковского и Коломыйского, управляющего Ивано-Франковской епархией. Хиротония прошла в монастыре УПЦ МП в Феофании.

Ему помогал вернувшийся из Молдовы митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий и наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, против которого СНБО ввел санкции.

"Перед началом Божественной литургии, по которой совершилась архиерейская хиротония, совершили особый чин. Кандидат во епископскую степень священства произнес исповедание веры и дал обеты беречь Предание Церкви. По традиции владыка Никита подал верующим свое".

Что интересно, предшественник Никиты на Ивано-Франковской кафедре, митрополит Серафим (Зализницкий), по информации СМИ, сбежал в Москву.

Скандал с обнаженным несовершеннолетним юношей

Отметим, что экссекретарь Черновицкой епархии, который теперь "пошел на повышение" и стал главой Ивано-Франковской епархии УПЦ МП, стал фигурантом скандала.

По информации СМИ, именно этого священника сотрудники СБУ более недели назад застали вместе с раздетым парнем во время обысков в Черновицкой епархии. В Сети появилась информация, что юноше всего 17 лет.

Сам священнослужитель эту информацию опровергал и заявлял, что раздеть их заставили работники СБУ.

Отметим, что официально СБУ так и не подтвердила факт секс-скандала. Только заявила, что во время обысков правоохранители нашли методички из Москвы, российское гражданство и удостоверение оккупантов.

Однако вчера издание LB.ua сообщило, что во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП был найден ноутбук с детским порно. По предварительным данным, видео не были загружены из Сети, а сняты на камеру.

Читайте также: