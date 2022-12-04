Фігуранта скандалу з "голим хористом" висвятили на єпископа УПЦ МП

За інформацією ЗМІ, саме цього священника співробітники СБУ понад тиждень тому застали разом з оголеним юнаком.
У неділю, 4 грудня, очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій висвятив у єпископи сканадльного секретаря Чернівецько-Буковинської єпархії Никиту (Сторожука).
Про це інформує пресслужба УПЦ МП.
Митрополит Онуфрій звершили архієрейську хіротонію архімандрита Никити (Сторожука) у єпископа Івано-Франківського і Коломийського, керуючого Івано-Франківською єпархією. Хіротонія відбулася у монастирі УПЦ МП у Феофанії.
Йому допомагав митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, який повернувся з Молдови, та намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, проти якого РНБО ввела санкції.
"Перед початком Божественної літургії, за якою відбулась архієрейська хіротонія, звершили особливий чин. Кандидат у єпископський ступінь священства виголосив сповідання віри та дав обітниці берегти Передання Церкви. За традицією владика Никита подав вірянам своє перше архіпастирське благословення", – йдеться в повідомленні.
Що цікаво, попередник Никити на Івано-Франківській кафедрі, митрополит Серафим (Залізницький), за інформацією ЗМІ, втік до Москви.
Скандал з оголоненим неповнолітнім юнаком
Зазначимо, що екссекретар Чернівецької єпархії, який тепер " пішов на підвищення" і став очільником Івано-Франківської єпархії УПЦ МП, раніше став фігурантом скандалу.
За інформацією ЗМІ, саме цього священника співробітники СБУ понад тиждень тому застали разом з роздягненим хлопцем під час обшуків у Чернівецькій єпархії. У Мережі з'явилася інформація, що юнакові лише 17 років.
Сам священнослужитель цю інформацію спростовував і заявляв, що роздягнутися їх змусили працівники СБУ.
Зазначимо, що офіційно СБУ так і не підтвердила факт секс-скандалу. Лише заявила, що під час обшуків правоохоронці знайшли методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів.
Проте вчора видання LB.ua повідомило, що під час обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячим порно. За попередніми даними, відео не були завантажені з Мережі, а відзняті на камеру.
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