Фігуранта скандалу з "голим хористом" висвятили на єпископа УПЦ МП

За інформацією ЗМІ, саме цього священника співробітники СБУ понад тиждень тому застали разом з оголеним юнаком.

У неділю, 4 грудня, очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій висвятив у єпископи сканадльного секретаря Чернівецько-Буковинської єпархії Никиту (Сторожука).

Про це інформує пресслужба УПЦ МП.

Митрополит Онуфрій звершили архієрейську хіротонію архімандрита Никити (Сторожука) у єпископа Івано-Франківського і Коломийського, керуючого Івано-Франківською єпархією. Хіротонія відбулася у монастирі УПЦ МП у Феофанії.

Йому допомагав митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, який повернувся з Молдови, та намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, проти якого РНБО ввела санкції.

"Перед початком Божественної літургії, за якою відбулась архієрейська хіротонія, звершили особливий чин. Кандидат у єпископський ступінь священства виголосив сповідання віри та дав обітниці берегти Передання Церкви. За традицією владика Никита подав вірянам своє перше архіпастирське благословення", – йдеться в повідомленні.

Що цікаво, попередник Никити на Івано-Франківській кафедрі, митрополит Серафим (Залізницький), за інформацією ЗМІ, втік до Москви.

Скандал з оголоненим неповнолітнім юнаком

Зазначимо, що екссекретар Чернівецької єпархії, який тепер " пішов на підвищення" і став очільником Івано-Франківської єпархії УПЦ МП, раніше став фігурантом скандалу.

За інформацією ЗМІ, саме цього священника співробітники СБУ понад тиждень тому застали разом з роздягненим хлопцем під час обшуків у Чернівецькій єпархії. У Мережі з'явилася інформація, що юнакові лише 17 років.

Сам священнослужитель цю інформацію спростовував і заявляв, що роздягнутися їх змусили працівники СБУ.

Зазначимо, що офіційно СБУ так і не підтвердила факт секс-скандалу. Лише заявила, що під час обшуків правоохоронці знайшли методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів.

Проте вчора видання LB.ua повідомило, що під час обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячим порно. За попередніми даними, відео не були завантажені з Мережі, а відзняті на камеру.

Читайте також: