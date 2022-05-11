В Україні спростили процедуру навчання та отримання посвідчення водія

В Україні спростили процедуру навчання та отримання посвідчення водія

Кабінет Міністрів України спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС. Зокрема, зменшено термін навчання та обсяг теоретичної частини. Також з'явилася можливість навчатися онлайн.

Про це 10 травня повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Що змінилося:

Зменшено термін навчання для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) шляхом зменшення на 20% теоретичної частини . Це стало можливим за допомогою ущільнення викладання таких тем, як "Будова і технічне обслуговування ТЗ", "етика водія ТЗ" тощо.

для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) шляхом . Це стало можливим за допомогою ущільнення викладання таких тем, як "Будова і технічне обслуговування ТЗ", "етика водія ТЗ" тощо. Проходити навчання з теоретичної підготовки можна онлайн за допомогою Zoom, Skype, Google meet тощо.

тощо. Громадяни, які переїхали тимчасово жити в інший регіон, можуть скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС , незалежно від того, у якому сервісному центрі складено теоретичний іспит.

, незалежно від того, у якому сервісному центрі складено теоретичний іспит. Вони також можуть отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС , незалежно від місця складання теоретичного чи практичного іспитів.

, незалежно від місця складання теоретичного чи практичного іспитів. З'явилася можливість повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого за заявою його власника на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону до будь-якого СЦ МВС.

Нагадаємо, Кабмін пропонує Раді заморозити комунальні тарифи в Україні до кінця війни. Мораторій хочуть накласти на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду, газ та його розподіл для всіх категорій споживачів.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 76-го дня війни

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