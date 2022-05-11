В Україні спростили процедуру навчання та отримання посвідчення водія

Кабінет Міністрів України спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС. Зокрема, зменшено термін навчання та обсяг теоретичної частини. Також з'явилася можливість навчатися онлайн.
Про це 10 травня повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
Що змінилося:
- Зменшено термін навчання для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) шляхом зменшення на 20% теоретичної частини. Це стало можливим за допомогою ущільнення викладання таких тем, як "Будова і технічне обслуговування ТЗ", "етика водія ТЗ" тощо.
- Проходити навчання з теоретичної підготовки можна онлайн за допомогою Zoom, Skype, Google meet тощо.
- Громадяни, які переїхали тимчасово жити в інший регіон, можуть скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому сервісному центрі складено теоретичний іспит.
- Вони також можуть отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного чи практичного іспитів.
- З'явилася можливість повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого за заявою його власника на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону до будь-якого СЦ МВС.
Нагадаємо, Кабмін пропонує Раді заморозити комунальні тарифи в Україні до кінця війни. Мораторій хочуть накласти на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду, газ та його розподіл для всіх категорій споживачів.
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