В Україні у поїзді від спеки померла людина – соцмережі

Укрзалізниця цю інформацію поки підтвердила і не відреагувала.

В Україні в одному із пасажирських поїздів від спеки померла людина.

Про це повідомила мисткиня і журналістка Інесса Воронова на своїй сторінці в Facebook.

"Вночі жінка з нашого купе, яка їхала в Стрий до подруги, раптово померла — спека в вагонах без зірочки нереальна, всі пасажири мокрі й захекані, це не подорож, а знущання. Укрзалізниця може буде з цим щось робити?", — написала вона.

В якому саме це трапилося поїзді, Воронова не уточнила.

Укрзалізниця цю інформацію поки підтвердила і не відреагувала.

Раніше ми писали, скільки ще триватиме спека в Україні.

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