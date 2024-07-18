Зеленський підписав безпекові угоди зі ще двома країнами: гучні подробиці

Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Чехією та Словенією, які передбачають широку військову, технічну та гуманітарну підтримку, а також сприяння євроатлантичній інтеграції України.
Україна підписала двосторонні угоди щодо "гарантій безпеки" з Чехією та Словенією. Відтак, Україна має вже 25 таких угод.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Чехія
Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чехією підписали на полях саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії президент Володимир Зеленський і чеський прем’єр-міністр Петр Фіала.
"Значну частину угоди присвячено посиленій співпраці у військово-технічній сфері, передусім ідеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також БПЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки", – йдеться у тексті від Офісу президента.
Чехія планує і надалі допомагати Україні отримувати артилерійські снаряди калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів. Крім того, угода передбачає посилення потужностей з виробництва боєприпасів на території обох країн та створення спільних підприємств.
"Особливістю співробітництва у невійськовій сфері є партнерство Чехії з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги", – зазначають у комюніке.
Крім того, Чехія відкриє патронний завод і налагодить виробництво штурмових гвинтівок в Україні.
Великий розділ щодо безпеки та оборони ретельно розписує напрямки співпраці у багатьох сферах, від постачання військової техніки та боєприпасів до співпраці в оборонній промисловості та протидії кіберзагрозам. Співпраця оборонної промисловості зокрема передбачає можливість розміщення українських потужностей у Чехії з можливістю повернення до України, коли для цього буде сприятливий час; також планують створити сприятливі умови для роботи чеської оборонної промисловості на українській території.
У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну передбачається скликання консультацій за запитом будь-якої зі сторін угоди протягом 24 годин у двосторонньому форматі або інакше, як обидві сторони вважатимуть за потрібне.
"Чеська Республіка продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС і надавати практичні рекомендації та допомогу… Учасники поглиблюватимуть двосторонні відносини шляхом подальшого зміцнення форматів регулярних консультацій та обміну практичним досвідом членства Чеської Республіки як у ЄС, так і в НАТО", – йдеться у документі.
Словенія
Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги (з урахуванням 2024 року) і має намір зберегти такий рівень підтримки впродовж усього десятирічного строку дії Угоди. Республіка Словенія також зобов’язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.
Словенія сприятиме Україні у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM). Країни співпрацюватимуть у пошуку джерел фінансування для допомоги у впровадженні проєктів української оборонної промисловості.
Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія додатково виділить 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму "Зерно з України".
Крім того, в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, а також гуманітарного розмінування.
В документі чітко закріплена всебічна підтримка з боку Словенії майбутнього членства України в ЄС і НАТО.
Загалом Україна підписала вже 25 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією та Словенією.
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