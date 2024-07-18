Зеленський підписав безпекові угоди зі ще двома країнами: гучні подробиці

Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Чехією та Словенією, які передбачають широку військову, технічну та гуманітарну підтримку, а також сприяння євроатлантичній інтеграції України.

Україна підписала двосторонні угоди щодо "гарантій безпеки" з Чехією та Словенією. Відтак, Україна має вже 25 таких угод.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Чехія

Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чехією підписали на полях саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії президент Володимир Зеленський і чеський прем’єр-міністр Петр Фіала.

"Значну частину угоди присвячено посиленій співпраці у військово-технічній сфері, передусім ідеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також БПЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки", – йдеться у тексті від Офісу президента.

Чехія планує і надалі допомагати Україні отримувати артилерійські снаряди калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів. Крім того, угода передбачає посилення потужностей з виробництва боєприпасів на території обох країн та створення спільних підприємств.

"Особливістю співробітництва у невійськовій сфері є партнерство Чехії з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги", – зазначають у комюніке.

Крім того, Чехія відкриє патронний завод і налагодить виробництво штурмових гвинтівок в Україні.

Великий розділ щодо безпеки та оборони ретельно розписує напрямки співпраці у багатьох сферах, від постачання військової техніки та боєприпасів до співпраці в оборонній промисловості та протидії кіберзагрозам. Співпраця оборонної промисловості зокрема передбачає можливість розміщення українських потужностей у Чехії з можливістю повернення до України, коли для цього буде сприятливий час; також планують створити сприятливі умови для роботи чеської оборонної промисловості на українській території.

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну передбачається скликання консультацій за запитом будь-якої зі сторін угоди протягом 24 годин у двосторонньому форматі або інакше, як обидві сторони вважатимуть за потрібне.

"Чеська Республіка продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС і надавати практичні рекомендації та допомогу… Учасники поглиблюватимуть двосторонні відносини шляхом подальшого зміцнення форматів регулярних консультацій та обміну практичним досвідом членства Чеської Республіки як у ЄС, так і в НАТО", – йдеться у документі.

Словенія

Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги (з урахуванням 2024 року) і має намір зберегти такий рівень підтримки впродовж усього десятирічного строку дії Угоди. Республіка Словенія також зобов’язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.

Словенія сприятиме Україні у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM). Країни співпрацюватимуть у пошуку джерел фінансування для допомоги у впровадженні проєктів української оборонної промисловості.

Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія додатково виділить 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму "Зерно з України".

Крім того, в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, а також гуманітарного розмінування.

В документі чітко закріплена всебічна підтримка з боку Словенії майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Загалом Україна підписала вже 25 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією та Словенією.

Одразу три безпекові угоди! Результати Саміту ЄС!

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