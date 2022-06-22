В Україні відновлена робота реєстру судових рішень в тестовому режимі

Державна судова адміністрація України (ДСАУ) у тестовому режимі відновила загальний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень та роботу сервісу “Стан розгляду справ”.

Про відкриття доступу повідомила пресслужба ДСАУ.

Доступ до ЄДРСР здійснюватиметься в тестовому режимі, а в разі виявлення ознак кіберзагроз доступ до реєстру може обмежуватися.

Як зазначив голова ДСА Олексій Сальніков: «Єдиний державний реєстр судових рішень було закрито для загального доступу 24 лютого 2022 року, в день, коли почалася збройна агресія російської федерації проти України. Зробили ми це з єдиною метою — для безпеки. Ми повинні були зберегти реєстр, захистити його від кібератак загарбників, тобто від знищення, а також приховати інформацію про суддів та суди, які ухвалювали рішення щодо тих чи інших осіб, які могли б бути „цікаві“ окупантам. для всіх категорій користувачів».

Також як зазначив Олексій Сальніков - для запобігання випадкам стороннього втручання у функціонування сервісів, посилений моніторинг стану кіберзагроз застосовується до усіх електронних ресурсів, розпорядником яких є ДСАУ.

Після російського вторгнення в Україні робота низки електронних держреєстрів була призупинена, сайти державних органів не оновлювалися, офіційна економічна статистика за багатьма напрямками не публікувалася.

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