Російські окупанти вбили в Україні 324 дитини - Офіс генпрокурора

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 324 дитини, понад 592 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 22 червня 2022 року більше ніж 916 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 324 дитини загинуло та понад 592 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 307, Харківській - 175, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

21 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Безруки Харківського району Харківської області отримала смертельні поранення 8-річна дівчинка.

21 червня через обстріл поблизу ставка Золота рибка в м. Часів Яр Бахмутського району Донецької області отримали поранення п’ятеро дітей віком від 9 до 16 років.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2052 заклади освіти, з них 210 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 119-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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