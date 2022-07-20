В Україні виявили морозиво, яке містить небезпечні речовини

У ласощах знайшли небезпечну речовину - етиленоксид - це безбарвний газ. Речовину зазвичай використовують у медицині для дезінфекції інструментів.

Про це попереджають фахівці Головного управління Держпродспоживслужби Закарпаття з посиланням на Європейську систему швидкого сповіщення про харчові продукти та корми (RASFF).

Під час вдихання газу виникає гостре отруєння, що провокує нудоту, блювання, неврологічні захворювання, бронхіт. Контакт зі шкірою або слизовою оболонкою речовина викликає подразнення.

Морозиво продавали у магазинах на Закарпатті, у Тернополі, Одесі, Полтаві та в деяких інших містах країни. Держпродспоживслужба вимагає від вилучити продукцію з обігу. Своєю ергою, покупців просять повідомляти відповідні органи, якщо вони побачать морозиво у магазинах.

До слова, у червні таку ж речовина виявили у морозиві Mars Wrigley Confectioner, що також виробляється у Франції. Продукт вилучили з магазинів у Швеції, Хорватії, Фінляндії, Німеччині, Польщі, Данії, Іспанії тощо.

Як повідомлялося, через неякісні продукти харчування українці можуть отримати компенсації. Її озмір в кожному випадку визначають індивідуально. Це може бути від кількохсот до кількох десятків тисяч гривень.

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