В Україні виїзд за кордон заборонили тисячам жінок: перелік посад

Йдеться про чиновниць, адже Кабмін напередодні заборонив виїжджати за кордон без поважних причин усім чиновникам.

Згідно з новою постановою уряду, виїзд за кордон відтепер заборонений для жінок, які є держслужбовицями або депутатками рад всіх рівнів. Перетин кордону для них можливий лише на підставі документів про службові відрядження.

Про це йдеться у постанові Кабміну, ухваленій 27 січня.

Зауважимо, що раніше виїзд за кордон був заборонений чоловікам призовного віку та жінкам-військовослужбовицям. А тепер заборону розширили на деякі категорії жінок, які є цивільними.

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Зауважимо, що чоловіки-депутати місцевих органів самоврядування і так не мали права виїзду як військовозобов'язані.

Перелік посад, обіймаючи які і чоловіки, і жінки повинні отримати дозвіл на перетин кордону:

члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар Кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств,

керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники,

керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники,

керівник Офісу президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхні заступники,

голова СБУ, його перший заступник та заступники,

голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів,

секретар РНБО, його перший заступник та заступники,

голова Нацбанку, його перший заступник та заступники,

постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники,

судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їхні заступники,

депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники.

Зауважимо, що депутатками місцевих рад є 15 тис. жінок. З них понад 9 тис. – депутатки сільських рад. Їм теж заборонений виїзд за кордон, якщо не йдеться про службове відрядження.

Винятки, за яких виїзд за межі країни дозволений:

батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном;

для лікування за кордоном;

на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

Нагадаємо, уряд 27 січня ухвалив постанову, яка на час дії воєнного стану забороняє виїзд за кордон чиновників без поважних причин. Перетнути кордон можна лише в разі службового відрядження. Коментуючи це рішення уряду, прем’єр Денис Шмигаль сказав: "Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми можна. Кататися на відпочинок – ні".

Кабмін заборонив чиновникам виїзд за межі України без поважної причини

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