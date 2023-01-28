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В Україні виїзд за кордон заборонили тисячам жінок: перелік посад

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Час на прочитання
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В Україні виїзд за кордон заборонили тисячам жінок: перелік посад

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Йдеться про чиновниць, адже Кабмін напередодні заборонив виїжджати за кордон без поважних причин усім чиновникам.

Згідно з новою постановою уряду, виїзд за кордон відтепер заборонений для жінок, які є держслужбовицями або депутатками рад всіх рівнів. Перетин кордону для них можливий лише на підставі документів про службові відрядження.

Про це йдеться у постанові Кабміну, ухваленій 27 січня. 

Зауважимо, що раніше виїзд за кордон був заборонений чоловікам призовного віку та жінкам-військовослужбовицям. А тепер заборону розширили на деякі категорії жінок,  які є цивільними. 

Зауважимо, що чоловіки-депутати місцевих органів самоврядування і так не мали права виїзду як військовозобов'язані. 

Перелік посад, обіймаючи які і чоловіки, і жінки повинні отримати дозвіл на перетин кордону:

  • члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар Кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств,
  • керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники, 
  • керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники, 
  • керівник Офісу президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхні заступники, 
  • голова СБУ, його перший заступник та заступники, 
  • голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів, 
  • секретар РНБО, його перший заступник та заступники, 
  • голова Нацбанку, його перший заступник та заступники, 
  • постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники, 
  • судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їхні заступники, 
  • депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники.

Зауважимо, що депутатками місцевих рад є 15 тис. жінок. З них понад 9 тис. – депутатки сільських рад. Їм теж заборонений виїзд за кордон, якщо не йдеться про службове відрядження.

Винятки, за яких виїзд за межі країни дозволений:

  • батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном;
  • для лікування за кордоном;
  • на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

Нагадаємо, уряд 27 січня ухвалив постанову, яка на час дії воєнного стану забороняє виїзд за кордон чиновників без поважних причин. Перетнути кордон можна лише в разі службового відрядження. Коментуючи це рішення уряду, прем’єр Денис Шмигаль сказав: "Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми можна. Кататися на відпочинок – ні".

Кабмін заборонив чиновникам виїзд за межі України без поважної причини

Кабмін заборонив чиновникам виїзд за межі України без поважної причини

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