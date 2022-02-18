В Україні вперше з'явився реєстр зброї: нюанси

Сьогодні Україна стикається зі значними ризиками незаконного обігу та неконтрольованого внутрішнього обігу зброї.

У столиці відбулася перша національна конференція з питань запобігання та боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин в усіх його проявах. Захід проходив у рамках спільного проєкту ОБСЄ та Міністерства внутрішніх справ України.

Про це пише МВС.

Обговорили питання консолідації зусиль для сприяння розвитку ефективної системи контролю зброї та протидії правопорушенням, пов’язаними зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.

«Сьогодні Україна стикається зі значними ризиками незаконного обігу та неконтрольованого внутрішнього обігу зброї. Це пов’язано як із постачанням зброї до окупованих територій на півдні та сході нашої країни, так і випадків розповсюдження стрілецької зброї, боєприпасів та вибухівки з лінії розмежування, контрабанди зброї, перероблення травматичної зброї в бойову. Тому саме зараз наша держава потребує посиленої відповіді на незаконний обіг зброї, боєприпасів та вибухових речовин на основі стратегічного урядового підходу», - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

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Наразі, вперше за часів незалежності України, наказом МВС затверджено положення про Єдиний реєстр зброї ЄІС МВС, як підсистему єдиної інформаційної системи МВС. Команда Міністерства продовжує активно працювати над його повноцінним запуском та розширенням функціоналу.

Функціонування Єдиного реєстру зброї забезпечить ефективний контроль всього циклу використання зброї, прозорість процесів ліцензування, надання дозволів, придбання, володіння, перевірки та знешкодження. А автоматизація процесів інформаційного забезпечення у сфері обігу зброї, предметів та вибухових матеріалів, фіксації фактів її викрадень та втрат унеможливить корупційну складову в цій сфері.

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