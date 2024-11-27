В Україні засудили військову з СБУ, яка не виконала наказу керівника

В Україні до 6 років позбавлення волі засудили військову, яка проходила службу за контрактом в СБУ. Вона після початку повномасштаної війни не виконала наказ керівника та не виїхала з окупації.

Про це йдеться у вироку Жовтневого райсуду м. Запоріжжя.

У чому звинуватили працівницю СБУ

За даними суду, жінка проходила військову службу за контрактом в Службі безпеки України на посаді оператора спецпризначення Бердянського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області. В СБУ вона працювала від 2006 року та "позитивно" зарекомендувала себе на службі.

На початку повномасштабної війни начальник Бердянського міжрайонного відділу Управління СБ України в Запорізькій області наказав усім працівникам виїхати до запасного місця дислокації. Проте підсудна цього не зробила, а тому її звинуватили у дезертирстві.

На засідання суду жінка не прийшла. Відомо, що вона проживає в окупації.

Що говорив адвокат підсудної

Адвокат підсудної зауважив, що наказ керівника був усним. Також він зазначив, що не враховано те, чи мала можливість жінка виконати наказ про зміну дислокації підрозділу та визначення нового місця служби, виїхати із окупованої території.

"Оцінюючи її дії, суд має врахувати, її сімейний стан, покази свідків, які підтвердили, що станом на початок повномасштабного вторгнення у обвинуваченої був дуже хворий батько, який перебував у лікарні", - йдеться у позиції захисту.

Про що йдеться у поясненні працівниці СБУ

Суд також проаналізував пояснення жінки, які вона надала під час службового розслідування, зокрема: "Вона не могла виконати цей наказ у зв`язку із непередбаченою та небезпечною обстановкою на шляхах між м. Бержянськ та м. Запоріжжя, що склалася через окупацію ЗС РФ окремих регіонів Запорізької області та наявною правовою загрозою її життю та здоров`ю. Також зауважила, що вона з початку вторгнення російських військ на територію регіону, за своїм місцем реєстрації не проживає, для спілкування використовує конспіративні засоби зв`язку, а також здійснює інші заходи, направлені на унеможливлення потрапляння в поле зору окупантів".

Заяви свідків події суд засекретив.

Вирок суду

Працівницю СБУ суд визнав винною за ч. 4 ст. 408 КК України. Її засудили до 6 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Запоріжжі до 6 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який втік з лінії фронту після наказу командира йти на штурм. Він зазначив, що відмовився від цього через відсутність підготовки особового складу.

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