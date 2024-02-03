В Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
В Україні у суботу, 3 січня, вдруге від ранку оголошено масштабну повітряну тривогу. Всі регіони "почервоніли" через загрозу удару ракетами "Кинджал".
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Повітряні сили попереджають, що зберігається активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках: "Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження".
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, 3 лютого в Україні вже було оголошено повномасштабну повітряну тривогу через загрозу "Кинджалів". Було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок. Сирени лунали від 11:40 до 12:19.