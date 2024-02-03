Росіяни атакували Полтавську область: сталося влучання

Пізно ввечері п'ятниці, 2 лютого, у Полтавській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські війська вдарили по регіону.

Про це повідомляє голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Ворог вчергове атакував Полтавщину. Під час останньої повітряної тривоги в області чули звуки вибухів", - поінформував очільник області.

За попередньою інформацією, сталося влучання в Миргородському районі. Пронін наголосив, що постраждалих немає.

До слова, ввечері 2 лютого на Полтавщині повітряна тривога тривала від 21:55 до 22:14. Повітряні сили інформували про ракету, яка мала напрямок руху на Миргород.

Як повідомлялося, на Житомирщині пролунали вибухи. У небі над регіоном під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони.

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