Россияне атаковали Полтавскую область: произошло попадание

Поздно вечером пятницы, 2 февраля, в Полтавской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские войска ударили по региону.

Об этом сообщает глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. Во время последней воздушной тревоги в области слышали звуки взрывов", — проинформировал глава области.

По предварительной информации, произошло попадание в Миргородском районе. Пронин подчеркнул, что пострадавших нет.

К слову, вечером 2 февраля в Полтавской области воздушная тревога продолжалась с 21:55 до 22:14. Воздушные силы информировали о ракете, направленной на Миргород.

Как сообщалось, в Житомирской области раздались взрывы. В небе над регионом во время воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны.

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