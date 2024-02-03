"Своєю смертю не помре": історик передбачив трагічний фінал для Путіна

Президент Росії Володимир Путін приречений або на відсторонення від влади, або навіть на фізичну ліквідацію.

Таку думку висловив історик Олександр Алфьоров в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я просто переконаний, що він (Путін - ред.) буде ліквідований. Вся російська система побудована на тому, що є лідер-хазяїн і він починає так себе почувати, що стає на заваді елітам. Давайте проаналізуємо, хто з російських правителів помер власною смертю? Микола ІІ - розстріляний, Ленін - помер в результаті поширення нейросифілісу і замаху, коли в нього всадили обойму. Сталін з інсультіком в кабінеті прильог, за наказом Берії його перекладали з ліжка на ліжко вниз головою, щоб він таки подох. Хрущова - відсторонили, Брєжнєв помер своєю смертю. Потім Черненко й Андропов - рибкою, кажуть, отруїли. Потім Горбачов і Єльцин, яких відсторонили", - розповів історик.

Алфьоров каже, що Путін перейшов межу, і російські еліти вже потребують іншого лідера.

"Їх позбавили по суті бізнесу, вони під санкціями. Вони можуть зараз заробляти тільки на внутрішньому ринку - на нафті, газі. Російські бізнесмени розуміють, що їхній заробіток пов'язаний із крихтами зі столу хазяїна. Чи буде Путін вбитий чи відсторонений, так як Хрущов, чи Єльцин - ми не знаємо. Але, скоріш за все, Путін своєю смертю не помре", - припустив історик.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін вкотре здивував всіх своєю поведінкою. Він не міг дати раду емоціям, тому постійно кривився, незрозуміло усміхався та закочував очі.

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