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"Своєю смертю не помре": історик передбачив трагічний фінал для Путіна

"Своєю смертю не помре": історик передбачив трагічний фінал для Путіна

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Історик передбачив для російського диктатора Путіна трагічний фінал.

Президент Росії Володимир Путін приречений або на відсторонення від влади, або навіть на фізичну ліквідацію.

Таку думку висловив історик Олександр Алфьоров в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я просто переконаний, що він (Путін - ред.) буде ліквідований. Вся російська система побудована на тому, що є лідер-хазяїн і він починає так себе почувати, що стає на заваді елітам. Давайте проаналізуємо, хто з російських правителів помер власною смертю? Микола ІІ - розстріляний, Ленін - помер в результаті поширення нейросифілісу і замаху, коли в нього всадили обойму. Сталін з інсультіком в кабінеті прильог, за наказом Берії його перекладали з ліжка на ліжко вниз головою, щоб він таки подох. Хрущова - відсторонили, Брєжнєв помер своєю смертю. Потім Черненко й Андропов - рибкою, кажуть, отруїли. Потім Горбачов і Єльцин, яких відсторонили", - розповів історик.

Алфьоров каже, що Путін перейшов межу, і російські еліти вже потребують іншого лідера.

"Їх позбавили по суті бізнесу, вони під санкціями. Вони можуть зараз заробляти тільки на внутрішньому ринку - на нафті, газі. Російські бізнесмени розуміють, що їхній заробіток пов'язаний із крихтами зі столу хазяїна. Чи буде Путін вбитий чи відсторонений, так як Хрущов, чи Єльцин - ми не знаємо. Але, скоріш за все, Путін своєю смертю не помре", - припустив історик.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін вкотре здивував всіх своєю поведінкою. Він не міг дати раду емоціям, тому постійно кривився, незрозуміло усміхався та закочував очі.

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